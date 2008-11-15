Один из самых серьезных взрывов на шахте в Румынии - погибли 8 человек

В результате взрыва метана на шахте в Румынии погибли 8 человек, передает AFP.

По имеющимся данным, все погибшие - шахтеры. Взрыв произошел на шахте города Петрила на юго-востоке страны. По словам представителей служб спасения, еще 8 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

О возможных причинах взрыва пока ничего не сообщается. Это один из самых серьезных взрывов на румынских шахтах за последние несколько лет.

15 января 2006 года в результате взрыва метана на одной из угольных шахт погибли 7 и пострадали 5 человек.