В России заявили о задержании 10 боевиков ИГИЛ, готовивших теракты в Москве и Санкт-Петербурге

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании 10 террористов, которые планировали взрывы в Москве и Санкт-Петербурге.

Читайте такжеВолонтеры доказали абсурдность шоу ФСБ РФ по задержанию "украинских диверсантов" (фото, видео)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным российских силовиков, межрегиональная террористическая группа, состоящая из выходцев из Центральной Азии, готовила серию резонансных терактов с использованием автоматов и взрывчатки в местах массового скопления людей.

«Во время операции у боевиков изъяли четыре самодельных взрывных устройства, которые были начинены поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи», - отмечают в сообщении.

По информации ФСБ, операция проведена при поддержке МВД России и во взаимодействии со спецслужбами Таджикистана и Киргизии.

В ФСБ добавили, что задержанные уже дают признательные показания. В частности, они сообщили о контактах с главарями группировки "Исламское государство" на Ближнем Востоке, а также признались в своих целях, и раскрыли сообщников, как в России, так и за рубежом.