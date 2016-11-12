В России заявили о задержании 10 боевиков ИГИЛ, готовивших теракты в Москве и Санкт-Петербурге
В ФСБ добавили, что задержанные уже дают признательные показания.
Федеральная служба безопасности России заявила о задержании 10 террористов, которые планировали взрывы в Москве и Санкт-Петербурге.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным российских силовиков, межрегиональная террористическая группа, состоящая из выходцев из Центральной Азии, готовила серию резонансных терактов с использованием автоматов и взрывчатки в местах массового скопления людей.
«Во время операции у боевиков изъяли четыре самодельных взрывных устройства, которые были начинены поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи», - отмечают в сообщении.
По информации ФСБ, операция проведена при поддержке МВД России и во взаимодействии со спецслужбами Таджикистана и Киргизии.
В ФСБ добавили, что задержанные уже дают признательные показания. В частности, они сообщили о контактах с главарями группировки "Исламское государство" на Ближнем Востоке, а также признались в своих целях, и раскрыли сообщников, как в России, так и за рубежом.