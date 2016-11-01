В Кремле отреагировали на публикацию Times о планах Путина по Алеппо

"Если газета Times обладает какой-то информацией о том, что боевики собираются приступить к масштабным наступательным действиям, то так бы и написали, - цитирует Пескова ТАСС. - Все остальные сообщения о каких-то разведданных - вряд ли газета Times обладает информацией о планах президента России".

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Песков напомнил, что когда российский лидер принимал решение продлить гуманитарную паузу в Алеппо, в Кремле отмечали, что в любом случае все будет зависеть от того, какую позицию займут противники Асада.

"Продолжение гуманитарной паузы в случае возобновления наступательных действий боевиков невозможно и президент именно это считает очень важным, - подчеркнул Песков. - Поэтому сейчас пауза продолжается, сейчас обеспечивается выход мирного населения и раненых из восточного Алеппо, создаются условия для гуманитарной помощи. Но все это невозможно, если террористы продолжат обстрел соответствующих районов, продолжат обстрел маршрутов доставки гуманитарной помощи, начнут наступательные действия, продолжат прикрываться гражданскими как щитом, использовать обычных людей как щит в ходе своих наступательных действий".

Как сообщал УНИАН, Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что перспектива начала политического процесса в Сирии "отодвигается на неопределенное время".