Россия представлет растущую угрозу для Великобритании - глава контрразведки MI5

Об этом заявил в интервью The Guardian глава контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер, передает РБК.

По его словам, в то время, когда наибольшее внимание сосредоточено на исламском экстремизме, скрытые действия со стороны других стран, среди которых больше всего выделяется Россия, являются растущей угрозой для Великобритании, пишет газета.

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"Она [Россия] использует все возможности государственных органов и сил, чтобы протолкнуть свою внешнюю политику за рубеж наиболее агрессивным способом", - заявил Паркер.

Так, Россия использует "пропаганду, шпионаж, диверсии и кибератаки". Россия действует по всей Европе и Великобритании, добавил глава британской контрразведки, отметив, что работа MI5 "встать у этого на пути".

Паркер заявил, что Россия все еще обладает множеством офицеров разведки в Великобритании.​

"Россия все больше определяет себя как оппозицию Западу и, кажется, действует соответственно", - подчеркнул Паркер. В пример он привел "действия России в Украине и Сирии".

"Но есть большие объемы деятельности, связанные с киберугрозой, которые остаются вне видимости. Россия являлась скрытой угрозой на протяжении десятилетий. Что изменилось в эти дни, что есть еще больше доступных средств", - сказал он.