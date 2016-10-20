Клинтон заявила, что за кибератаками на США стоит Россия

Об этом заявила кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время третьих предвыборных дебатов, передает Дождь.

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«Я думаю, что это беспрецедентная ситуация. Никогда другое государство не пыталось вмешаться в наши выборы, — сказала она. — 17 разведслужб, гражданских и военных, все они заключили, что все эти шпионские атаки, кибератаки идут с самого высокого уровня Кремля, и они предназначены для того, чтобы повлиять на наши выборы. Я считаю, что это очень тревожно».

Ее оппонент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп, отметил, что Клинтон «понятия не имеет», кто стоит за атаками.