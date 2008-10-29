Индекс потребительского доверия в США достиг исторического минимума

Индекс потребительского доверия, один из основных индикаторов состояния экономики США, в октябре достиг исторического минимума, сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на консалтинговую компанию Conference Board.

Индекс потребительского доверия в США - ежемесячный отчет по потребительскому доверию на основании реакции национального настроения на текущую ситуацию. Он отражает степень потребительских надежд или сомнений на будущее. Индекс вычисляется как относительный показатель количества положительных и отрицательных ответов на общее число ответов.

По данным компании, индекс опустился в октябре до 38 пунктов с 61,4 пункта в сентябре. Аналитики прогнозировали, что этот показатель, напрямую определяющий покупательскую способность рынка, снизится до 52 пунктов.

Столь резкому падению индекса предшествовали три месяца умеренного роста.

"Влияние финансового кризиса последних нескольких недель напрямую отразилось на потребительском доверии", - сказала главный экономист Conference Board Линн Франко.

Индекс потребительского доверия выводится ежемесячно на основе опроса пяти тысяч домохозяйств, начиная с 1985 года.

Традиционно индекс потребительского доверия используется для прогнозирования тенденций в области занятости и общего состояния экономики и считается опережающим индикатором делового цикла.