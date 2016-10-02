Референдум в Венгрии по квотам на мигрантов: фоторепортаж Reuters

Сегодня на избирательных участках венгры должны ответить на вопрос: "хотите ли Вы, чтобы ЕС имел право обязать Венгрию к обязательному расселению неграждан Венгрии даже без согласия на это венгерского парламента?", пишет Европейская правда со ссылкой на ВВС.

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Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против планов переселения 160 000 мигрантов в рамках ЕС.

По данным Нirado.hu, Орбан заявил, что подаст в отставку, если венгры поддержат обязательные квоты Европейского Союза на распределение мигрантов.