Венгрия назначила дату референдума по квотам на мигрантов

Об этом заявил президент страны Янош Адер, передает Би-би-си. Вопрос, вынесенный на голосование, будет звучать так: "Хотите ли вы, чтобы Евросоюз имел право устанавливать обязательное расселение иностранных граждан в Венгрии без согласия (национального) парламента?"

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Правительство Венгрии выступает против планов Евросоюза расселить 160 тыс. мигрантов по большинству стран ЕС через обязательные квоты. Большинство стран-членов блока одобрили эти меры в сентябре прошлого года.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что квоты ЕС на распределение мигрантов могут "радикально изменить культурную и религиозную идентичность Европы".

Он также подчеркивал, что европейский принцип свободы перемещения оказался под угрозой из-за невиданного наплыва мигрантов, и утверждал, что во многом миграционный кризис является проблемой Германии, а не остальных стран Евросоюза.

Осенью 2015 года Венгрия построила вдоль границы с Сербией барьер из колючей проволоки в надежде остановить приток нелегальных мигрантов в страну.