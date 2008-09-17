Россия готова поставлять оружие в Африку в обмен на кофе, алмазы...
...и квоты на разработку недр
"Рособоронэкспорт" готов предложить потенциальным заказчикам из стран африканского континента альтернативные схемы взаиморасчетов за поставку продукции военного назначения, сообщил журналистам гендиректор госпредприятия Анатолий Исайкин.
"Рособоронэкспорт" готов применять альтернативные и гибкие схемы взаиморасчетов. В частности, создание совместных предприятий, разработка недр, - сказал Исайкин. - Такие предложения с российской стороны дают дополнительные возможности африканским странам получать новейшее российское вооружение".
Как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы "Рособоронэкспорта", предприятие готово получать оплату за вооружение встречными поставками товаров традиционного африканского экспорта, среди которых алмазы, древесина, хлопок, пальмовое масло и кофе.
"Не исключается получение и реализация квот на разработку минеральных ресурсов и морепродуктов, а также создание совместных предприятий в областях рыболовства, горно-добывающей, нефтяной промышленности и разминированию территорий", - сказал представитель пресс-службы.