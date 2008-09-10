Медведев не смог остановить обвал на фондовом рынке России

Несмотря на сегодняшнее заявление президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА о недооценненности российских компаний на фондовом рынке России продолжился обвал. Как сообщает сайт Московской межбанковской валютной биржи, индекс ММВБ по состоянию на 16:26 мск снизился на 6,44 % до 1 083,50 пунктов. Индекс РТС снизился по состоянию на 16:33 мск на 5,79 % - до 1 314,35 пунктов.

Как сообщалось сегодня российскими СМИ, президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что ряд российских компаний и активов недооценен и есть потенциал роста. Президент России выразил уверенность, что российский рынок "придет к тем показателям, которые были в начале этого года". "Во всяком случае, я считаю, что это в силах правительства", - сказал Д.Медведев, добавив, что данная проблема будет обсуждаться 11 сентября на совещании по созданию международного финансового центра.

Сразу после этого заявления ряд российских СМИ сообщили о якобы росте российского рынка.