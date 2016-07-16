Эрдоган через видеосвязь с мобильного призвал турецких граждан выходить на улицы

Об этом сообщает американский телеканал CNN, демонстрируя кадры телеканала CNN Turk.

В эфире турецкая ведущая держала в руках мобильный телефон, с помощью которого была налажена видеосвязь с Эрдоганом, который обратился к турецкому народу.

По словам ведущих, президент Турции призвал турецких граждан выходить на улицы в поддержку демократии. Ведущие телеканала утверждают, что Эрдоган сказал, что ситуация находится под полным контролем и восстание будет прекращено.

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

Напомним, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране. Отмечается, что по данным СМИ, в Стамбуле закрыты аэропорт имени Ататюрка и перекрыты мосты через Босфор.

Военные заявили, что взяли власть под контроль, чтобы защитить демократический порядок и основополагающие права человека.