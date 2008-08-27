Транспорт в Грузии работает без ограничений

Транспортные объекты страны функционируют без ограничений. Министр экономического развития Екатерина Шарашидзе сообщила сегодня журналистам, что в стране исправно и без ограничений функционируют все транспортные объекты. "Это касается аэропортов, портов, дорог и железнодорожной магистрали", - приводит ее слова РосБизнесКонсалтинг. По ее данным, обслуживание грузов на сегодняшний день происходит и в порту Поти. Она также сообщила, что во время военных действий больше всего пострадала инфраструктура, и ее восстановление уже идет.

"Все транспортные объекты проверены с точки зрения безопасности", - отметила она. Информацию о безопасности объектов транспорта подтвердил и замминистра обороны Грузии Буту Кутелия.