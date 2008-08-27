Кокойты пригласил в правительство Южной Осетии "специалистов из России"

Лидер Южной Осетии Эдуард КОКОЙТЫ объявил, что «специалисты из России» войдут в состав нового правительства Южной Осетии.

Об этом сообщает «Новости-Грузия».

"Мы приглашаем на ряд постов в новом правительстве специалистов из Российской Федерации. В этом нет ничего необычного", - отметил Э.КОКОЙТЫ.

Он сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о новом составе правительства республики.

18 августа Э.КОКОЙТЫ отправил правительство непризнанной республики в отставку и ввел на месяц чрезвычайное положение.