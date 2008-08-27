Москва согласна заменить своих миротворцев в Грузии международными

Россия готова вывести своих миротворцев из районов Грузии, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "В связи с признанием независимости Южной Осетии и Абхазии у нас нет намерения навсегда сохранять свои миротворческие силы за пределами этих республик", - цитирует главу российского МИД Лента.ру.

В то же время, по словам Лаврова, российская сторона требует, чтобы грузинские территории, граничащие с Абхазией и Южной Осетией, были поставлены под международный контроль. Последнее, как заявил министр, необходимо для того, чтобы исключить возможность "новых военных авантюр" по отношению к этим республикам.

Глава МИД РФ добавил, что Россия согласна на увеличение числа международных наблюдателей в этих районах.