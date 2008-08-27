Кораблям России и НАТО уже "тесновато" в Черном море - Генштаб РФ

Россия не намерена увеличивать группировку Черноморского флота.

Как сообщает Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации, об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий НОГОВИЦЫН.

«Мы не собираемся добавлять никакую группировку к составу Черноморского флота, хотя в России есть чего здесь добавить», - заявил он.

Вместе с тем, военачальник подчеркнул, что направление кораблей НАТО в Черное море – «это нагнетание обстановки, которое не способствует выполнению шести принципов», (предусмотренных планом урегулирования российско-грузинского конфликта – УНИАН).

«Плохо, когда мы начинаем поигрывать мышцами, хотя далеко еще не все разрешено. Россия сейчас другая, и нервы у нас крепкие. Но остается только сожалеть, когда начинаются такие демарши», - сказал А.НОГОВИЦЫН.

Отвечая на вопрос, как далеко друг от друга находятся сегодня в Черном море российские и натовские корабли, замначальника Генштаба признал, что «тесновато для такой группировки на Черном море, тем более с учетом того, что на всех военных кораблях имеются средства радиолокационной разведки с максимальным радиусом действия до 400 км».

Вместе с этим А.НОГОВИЦЫН подчеркнул, что и НАТО, в свою очередь, не может постоянно наращивать группировку кораблей в Черном море.

Он разъяснил, что Конвенцией, подписанной в Монтре (Швейцария) в 1936 году, предусмотрен договор по статусу Черного моря. В частности, в нем оговаривается количество кораблей, которые имеют право там присутствовать.

«Этой Конвенцией предусмотрено ограниченное количество судов с лимитом общего тоннажа до 45 тыс. тонн. То есть не может без ограничений создаваться некая группировка одного и того же государства», - сказал А.НОГОВИЦЫН.

Он отметил, что этот лимит определен для государств, которые не являются черноморскими.