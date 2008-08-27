Грузия оставит в Москве только двух дипломатов
15:15, 27 августа 2008Мир
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Посла не будет
Грузия отзывает из своего посольства в Москве всех дипломатов, кроме двух, сообщает France Presse со ссылкой на министра иностранных дел страны Эку Ткешелашвили.
"Мы свели дипломатические отношения с Россией к минимуму, - заявила Ткешелашвили. - У нас больше не будет посла в Москве".
Ранее сообщалось, что в Тбилиси рассматривалась возможность полного разрыва дипломатических отношений с Москвой в ответ на признание ею независимости Абхазии и Южной Осетии, о котором было объявлено 26 августа.
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