НАТО просит Медведева отменить свое решение

Страны-члены альянса НАТО в совместном заявлении подтвердили свое осуждение принятого Россией решения о признании независимости Абхазии и Южной Осетии и обратились к России с требованием пересмотреть это решение, сообщает Газета.русо ссылкой на Reuters.

«НАТО осуждает решение России о признании независимости грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии и призывает Россию отменить это решение», - говорится в совместном заявлении 26 стран-членов альянса, сформированном после встречи в Брюсселе.