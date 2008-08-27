Абхазия предложила "временную прописку" кораблям ЧФ РФ

Абхазия предлагает создать условия для временного базирования в республике кораблей Черноморского флота России, заявил в среду абхазский президент Сергей Багапш, пишут Известия.ру. "Вы сами знаете, какая активизация сейчас идет в Грузии, в Батуми и Поти по наращиванию военно-морского флота НАТО, и мы будем предпринимать ответные меры", - сказал президент самопровозглашенной республики Абхазия.

"Мы в будущем сделаем так, чтобы корабли Черноморского флота могли временно базироваться у нас", - подчеркнул Багапш. Это заявление президент Абхазии сделал после того, как побывал на борту российского крейсера "Москва", который в среду стал на рейд в порту столицы республики Сухуми.

Президент Абхазии подчеркнул, что корабли российского флота впервые официально посетили "уже признанную республику Абхазия". "Они прибыли по моему личному приглашению и нанесли дружественный визит, надеюсь, что не последний", -сказал президент.