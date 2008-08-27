Генштаб РФ: Россия принципиально не нарушает договор по ЧФ РФ

Россия будет и впредь строго придерживаться договоренностей с Украиной по Черноморскому флоту.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Анатолий НОГОВИЦЫН, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Россия не намерена выводить Черноморский флот из Севастополя до истечения срока двустороннего договора с Украиной в 2017 году", - подчеркнул он.

"У нас есть в двустороннем формате договор с украинской стороной, мы его ни в одном из направлений не нарушаем принципиально, есть и сроки пребывания нашего флота", - сказал А.НОГОВИЦЫН.

"Посмотрим, как все будет развиваться. Мы придерживаемся обязательств российской стороны по условиям и срокам Черноморского флота неукоснительно, это наша принципиальная позиция", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании во исполнение Указа Президента утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (суднами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота России, который прибывает на территории Украины.

По словам министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА: «Сейчас порядок мы отрабатываем вместе с представителями Черноморского флота, идет техническая работа – кому и как подавать заявки, в какой форме».

Он также отметил, что порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями (суднами обеспечения) и летательными аппаратами Черноморского флота России, который прибывает на территории Украины, будет утвержден постановлением правительства. «В постановлении будут содержаться формы заявок. Это касается и пограничников, и таможни, и Министерства иностранных дел, и, конечно, Министерства обороны – там должно быть информирование Генерального штаба», - пояснил он.

Напомним, 13 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота России, которые находятся на территории Украины.

Кроме того, глава Украинского государства утвердил порядок передвижения военных формирований Черноморского флота РФ вне мест их дислокации на территории Украины.