Украина вместе с Россией поставит на учет все «Иглы» и «Стрелы»

Украина планирует подписать с Россией соглашение об обмене информацией про экспорт, импорт переносных зенитных ракетных комплексов типа «Игла» и «Стрела».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Государственной службы экспортного контроля Юрий ПЕТРОЧЕНКО.

«Это сугубо информационное соглашение о взаимном информировании. Россия информировать Украину о том, что она экспортировала или импортировала ПЗРК, а Украина в свою очередь по этим вопросам будет информировать Россию», - сказал Ю.ПЕТРОЧЕНКО.

Глава госслужбы экспортного контроля сообщил, что в 2003 году ПЗРК «Игла» и «Стрела» были отнесены к очень опасным видам вооружения. «Между странами производителями этих комплексов были распределены обязательства контроля за их передачей. В мире такие комплексы производят США, Англия, Франция и Россия. И на Россию было возложено обязательство контролировать перемещение этих ПЗРК на территории СНГ», - пояснил он.

Ю.ПЕТРОЧЕНКО не уточнил сроков подписания этого соглашения. «Соглашение уже готово и правительство должно делегировать право его подписания либо Министерству иностранных дел Украины, либо государственной службе экспортного контроля, а затем через МИД мы уведомим Россию о том, что при любом удобном случае мы готовы его подписать», - отметил Ю.ПЕТРОЧЕНКО.