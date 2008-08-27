Террористы отпустили всех пассажиров суданского Boeing 737

Освобождены все пассажиры суданского пассажирского самолета, захваченного "воздушными пиратами" Освободительной армии Судана, передает AFP со ссылкой на власти Ливии. Террористы добровольно отпустили заложников после того, как начали переговоры с властями Ливии.

Сначала угонщики самолета, с вечера вторника стоящего на отдаленном аэродроме на юге Ливии, согласились освободить женщин и детей сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на телеканал Aljazeera.

Всю ночь представители Джамахирии вели переговоры с группой вооруженных людей, захвативших следовавший из Ньялы (Дарфур) в Хартум лайнер. Все это время заложники - а на борту находилось 97 пассажиров и семь членов экипажа – были вынуждены сидеть в душном закрытом салоне с отключенной системой кондиционирования.

Захватчики категорически отказывались идти на диалог, не допуская компромиссов, хотя многим пассажирам срочно требуется медицинская помощь. Они требовали заправить самолет горючим и взять курс на Париж.

Самолет стоит на аэродроме времен Второй мировой войны в оазисе Куфра в центре пустыни Сахара на самом юге Ливии, недалеко от границы с Суданом. Самолет получил добро местных диспетчеров на посадку и дозаправку после того, как Каир отказал угнанному лайнеру в воздушном коридоре до Асуана.

По поступающим из Джамахирии сообщениям, в вооруженном захвате участвовали более 10 человек, отказавшихся назвать свои имена. Известно лишь, что "воздушные пираты" принадлежат Освободительной армии Судана (ОАС), в частности, крылу Абдель Вахида НУРА, отмечает NEWSru.

Сам А.НУР проживает в Париже, и многие увязывают этот факт с намерением угонщиков лететь во Францию. Между тем, лидер крыла ОАС уже отверг в эфире Aljazeera свою причастность к этому событию, заявив, что захват в заложники мирных граждан и угон пассажирского самолета противоречит его принципам.