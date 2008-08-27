Маккейн и Обама объединились против Москвы

Соперники в борьбе за пост президента США республиканец Джон Маккейн и демократ Барак Обама одинаково оценили решение РФ признать независимость Абхазии и Южной Осетии, выступив с осуждением данной инициативы, передает Reuters.

Б.Обама призвал Соединенные Штаты немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН и вынести международное осуждение действиям Москвы.

Лидер президентской гонки среди демократов, который будет формально номинирован кандидатом в президенты США 28 августа, также предупредил, что последние шаги Москвы делают невозможной ратификацию в конгрессе США американо-российского соглашения о сотрудничестве в области гражданских атомных технологий.

В свою очередь Дж.Маккейн заявил, что "действия Москвы заслуживают осуждения всего международного сообщества". "Россия должна понять, что нарушения международного права влекут за собой последствия", - пригрозил республиканский кандидат, не уточнив, какие конкретные санкции должен, по его мнению, принять Запад против России.

Ранее Дж.Маккейн неоднократно призывал исключить Россию из "большой восьмерки". В то же время Б.Обама до этого занимал менее жесткую позицию по отношению к РФ, заявляя о влиятельности Москвы в деле урегулирования иранского вопроса и ядерного разоружения.

РБК