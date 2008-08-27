Медведев обвинил США в доставке в Грузию оружия
09:45, 27 августа 2008Мир
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В Белом доме отреагировали
|Дмитрий Медведев
Об этом в интервью Би-би-си заявил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
В то же время представитель Белого дома Тони ФРАТТО отверг эти обвинения.
Посольство США в Грузии сообщило, что два американских военных корабля должны сегодня зайти в грузинский порт Поти с гуманитарными грузами. Однако позже опровергло эту информацию, передает радио «Свобода».
Как сообщал УНИАН, 24 августа в Грузию прибыл первый корабль Военно-Морских Сил США, который доставил около 80 тонн гуманитарного груза.
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