Россия блефует - Саакашвили
08:54, 27 августа 2008Мир
4890
Грузинский лидер надеется на поддержку
Россия блефует и результат конфликта будет диаметрально противоположным тому, который ожидает Москва.
Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью информагентству Reuters.
Так грузинский лидер отреагировал на подписание накануне российским президентом Дмитрием Медведевым указа о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Саакашвили заявил, что надеется на международную поддержку в сохранении целостности страны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter