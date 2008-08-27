Россия блефует - Саакашвили

08:54, 27 августа 2008
Мир
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Грузинский лидер надеется на поддержку

Россия блефует и результат конфликта будет диаметрально противоположным тому, который ожидает Москва. 

Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью информагентству Reuters.

Так грузинский лидер отреагировал на подписание накануне российским президентом Дмитрием Медведевым указа о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Саакашвили заявил, что надеется на международную поддержку в сохранении целостности страны.

ICTV  

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