Россия блефует - Саакашвили

Россия блефует и результат конфликта будет диаметрально противоположным тому, который ожидает Москва.

Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью информагентству Reuters.

Так грузинский лидер отреагировал на подписание накануне российским президентом Дмитрием Медведевым указа о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Саакашвили заявил, что надеется на международную поддержку в сохранении целостности страны.

ICTV