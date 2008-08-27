Специалисты расшифровали черные ящики с разбившегося в Испании самолета

Информация, записанная на двух черных ящиках с борта разбившегося в Испании самолета MD-82, была частично расшифрована британскими специалистами, сообщает телеканал CNN во вторник со ссылкой на Хавьера Сото (Javier Soto), представителя комиссии, занимающейся расследованием катастрофы.

Экспертам удалось прослушать запись разговора пилотов в момент перед катастрофой и извлечь другие важные данные, однако расшифровка данных еще не завершена. Причины аварии названы не были, однако, выступая на пресс-конференции, Сото впервые со дня крушения представил подробные данные о произошедшем.

По его словам, самолет едва успел оторваться от земли после разгона, когда произошла катастрофа. Упав, самолет ударился хвостовой частью о землю и продолжил движение, несколько раз ударившись о землю и проехав еще 1200 метров до полной остановки. Взрыв на борту самолета произошел уже после падения.

Сото рассказал, что специалистам пока не удалось составить письменную расшифровку беседы пилотов, так как черный ящик с записью их разговоров был сильно поврежден. Он также отказался отвечать на многочисленные вопросы журналистов, объявив, что до выяснения всех обстоятельств происшествия комиссия не намерена давать информацию о причинах катастрофы.

Напомним, самолет MD-82 авиакомпании Spainair разбился 20 августа в мадридском аэропорту Барахас. Из 173 находившихся на борту человек выжить удалось лишь 18, 16 из которых до сих пор остаются в больницах.

Лента.ру