Хезбалла не будет разоружаться

14 августа во время телеобращения лидер Хезбаллы Хасан Насралла заявил о неприятии разоружения членов группировки под давлением или в результате запугивания, сообщило агентство AFP.

Заявление шейха Настраллы транслировалось телеканалом Аль-Манар. Во время него Хасан Насралла, в частности, заявил, что проблема разоружения не может быть решена "в спешке, ... путем запугивания, давления или провокации".

Лидер шиитов также сообщил о незамедлительном начале выплат денежных коменсаций тем ливанцам, чьи дома были разрушены в результате израильских бомбежек. "Начиная с завтрашнего дня, ... мы будем платить компенсацию каждой семье в течении года. Таких семей 15 тысяч", - заявил он.

По его мнению, день объявления перемирия является днем исторической и стратегической победы всего Ливана.

Насралла поддержал предложение развернуть ливанскую армию на юге страны, однако выразил сомнения в ее способности защитить Ливан в случае возобновления войны. "От этого вопроса зависит будущее Ливана и не следует искать для него легкого решения", - заявил шейх.

Напомним, что согласно резолюции Совета безопасности ООН, принятой 12 августа, боевые действия в Ливане прекращены с 14 августа.

Лента.ру