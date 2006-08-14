У вас нет сержантов? Вы их просто готовить не умеете...

Сегодня с ознакомительным визитом в США прибыла группа офицеров командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины во главе с заместителем начальника управления боевой подготовки командования Сухопутных войск ВСУ полковником Виктором ЛУНЁ.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, во время визита украинские военнослужащие будут находиться в учебном центре подготовки сержантов Вооруженных Сил США расположенных в штате Калифорния.

В ходе работы украинские военнослужащие будут изучать систему отбора, современные методы подготовки и методики преподавания и сопровождения сержантов Вооруженных Сил США. Кроме того, члены украинской военной делегации осмотрят учебно-материальную базу учебного центра, а также ознакомятся с процессом подготовки сержантов американской армии.

Основное внимание члены представители Сухопутных войск ВСУ сосредоточат на подготовке сержантского корпуса для выполнения миротворческих миссий и схеме их дальнейшей службы с учетом приобретенного опыта.

Украинские и американские военнослужащие также планируют определить перспективы сотрудничества и взаимосовместимости в отрасли подготовки сержантов.

Визит делегации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в США будет длиться до 20 августа.