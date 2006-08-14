23 района Токио остались без электричества

В 23 районах японской столицы и в прилегающей к Токио с севера префектуре Тиба произошло массовое отключение электричества.

Компания "Токио дэнреку" занимается ликвидацией последствий отключения и выясняет причины случившегося, сообщает РИА «Новости».

По словам представителя компании, электроснабжение уже восстановлено по всему городу за исключением района Синдзюку. Без электроэнергии почти на час остались 800 тысяч квартир в Токио и около 220 тысяч - в городах-спутниках Йокогаме и Кавасаки.

В столице Японии отключился 261 светофор, и люди могли наблюдать довольно редкое для современной Японии зрелище, когда на улицы вышли регулировщики движения. Около 12 минут не работало токийское метро, на отдельных перегонах на 10-20 минут остановились электрички.

Многие жители Токио оказались запертыми в остановившихся лифтах. По информации главного пожарного управления города, немало людей еще остаются в тесных кабинах в темноте и без вентиляции

Однако самым неприятным для жителей японской столицы стало отключение холодильников. Сейчас в Японии стоит обычная для этого времени года жара - выше 30 градусов по Цельсию.