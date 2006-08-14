Накануне перемирия ”Хезболлах” подвергла Израиль самому массированному обстрелу

Боевики "Хезболлах" накануне ожидаемого в понедельник перемирия подвергли Израиль самому массированному обстрелу с начала кампании, выпустив по северным районам страны 245 реактивных снарядов.

Как передает РИА «Новости», 45 ракет в воскресенье упали в пределах населенных пунктов. В результате один человек погиб, один был тяжело ранен, трое получили ранения средней тяжести, 14 ранены легко.

По меньшей мере еще 80 жителям севера Израиля потребовалась медицинская помощь для выхода из состояния психологического шока.

По данным полиции, за месяц ливанской кампании боевики "Хезболлах" выпустили по Израилю 3964 ракеты, 901 из них разорвалась в пределах населенных пунктов. Жертвами обстрелов стали 52 человека, в том числе 12 военнослужащих.