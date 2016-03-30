Экс-начальник румынского трудового лагеря получил 20 лет за преступления против человечества

Как передает BBC, Фичор с 1958 по 1963 год работал начальником трудового лагеря в дельте Дуная, где были убиты 103 политических заключенных. Дело против него было возбуждено, когда неподалеку от лагеря обнаружили пять скелетов, предположительно принадлежавших заключенным.

Фичор обвинялся в том, что в период его работы начальником лагеря заключенных избивали и содержали в условиях, приводивших к их смерти.

В частности, один из свидетелей заявлял, что Фичор лично избил больного заключенного и оставил его умирать в поле.

Сам экс-начальник лагеря обвинения в свой адрес отрицает, заявляя, что не делал ничего плохого и всего лишь выполнял приказы. У него будет 10 дней на обжалование приговора.

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Фичор - второй тюремный начальник, осужденный за преступления против человечества после свержения в Румынии коммунистического режима в 1989 году.

В прошлом году был приговорен к 20 годам заключения начальник тюрьмы в городе Рымнику-Сэрат в 1956-1963 годах Александру Вишинеску, обвинявшийся в создании в тюрьме "режима истребления".

Румынский Институт расследования коммунистических преступлений включил Вишинеску и Фичора в список из 35 человек, которых он обвиняет в систематических нарушениях прав человека во времена коммунистического правления.