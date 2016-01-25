Новым главой ПАСЕ стал испанский депутат Педро Аграмунт

Об этом говорится в сообщении на сайте ассамблеи.

Аграмунт заменит Анн Брассер от Люксембурга, занимавшую этот пост с января 2014 года.

Он стал четвертым испанцем, занявшим эту должность.

В своей речи новоизбранный председатель ПАСЕ высказался, в частности, в защиту мусульман.

"Международный терроризм представляет собой фундаментальную, многогранную опасность... Если мы хотим победить терроризм, мы должны сотрудничать и признать мусульманские общины в качестве одного из самых сильных наших союзников, а не толкать их к подозрительности и ненависти. Мы не должны забывать, что большинство жертв терроризма в мире также мусульмане", - сказал он.

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Помимо кризиса с беженцами в Европе, Аграмунт обратил внимание на нерешенность вооруженного конфликта в Украине, а также конфликтов в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе.

Также глава ПАСЕ обратил внимание на "волну левого и правого популизма, рост национализма и эрозию демократических принципов и прав человека в некоторых местах".

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По его словам, "все эти вопросы угрожают отменить десятилетия прогресса в направлении создания большего союза, более открытых границ и более тесной интеграции", и ситуацию необходимо менять сейчас, поскольку "будучи разделенной, Европа будет потеряна".

Аграмунт работает в ПАСЕ с 2003 года, он представляет испанскую Народную партию.

С января 2010 года глава ПАСЕ избирается большинством голосов парламентариев на один год с правом повторного переизбрания еще на год.