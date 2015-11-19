В Сирии убиты 160 террористов "Исламского государства" с российским гражданством - МИД РФ

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ по противодействию терроризму Олег Сыромолотов, сообщает ТАСС.

"На данный момент под знаменами ИГ сражается более 25 тысяч иностранных террористов-боевиков, в том числе из арабских стран, Европы, России и СНГ", - сказал Сыромолотов.

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По его словам, из России в Сирию выехало 2719 российских граждан, 160 из них уже уничтожены, 73 вернулись и осуждены, еще 36 арестованы.