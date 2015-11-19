В Сирии убиты 160 террористов "Исламского государства" с российским гражданством - МИД РФ
14:42, 19 ноября 2015Мир
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В Сирии убиты 160 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), имеющих гражданство России.
REUTERS
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ по противодействию терроризму Олег Сыромолотов, сообщает ТАСС.
"На данный момент под знаменами ИГ сражается более 25 тысяч иностранных террористов-боевиков, в том числе из арабских стран, Европы, России и СНГ", - сказал Сыромолотов.
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По его словам, из России в Сирию выехало 2719 российских граждан, 160 из них уже уничтожены, 73 вернулись и осуждены, еще 36 арестованы.
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