Суд в Гааге намерен провести расследование по грузинско-российскому конфликту 2008 года

Как передает радио "Свобода", об этом говорится в заявлении суда. Прокурор Фату Бенсуда пришла к выводу, что во время 5-дневной войны могли быть совершены подобные преступления.

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Предложение Фату Бенсуды еще должны принять судьи Международного уголовного суда. Расследование будет касаться возможных преступлений со стороны обеих сторон конфликта 2008 года.

Справка УНИАН. В ночь на 8 августа 2008 года российские военные вторглись в Грузию. В результате 5-дневной войны РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира, за исключением РФ, Венесуэлы, Никарагуа, Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным, в результате событий 2008 года погибли более 400 человек, более 2 тыс. были ранены.

Как сообщал УНИАН, Международный уголовный суд в Гааге также изучает ситуацию в Украине и рассматривает вопрос, открывать ли международное расследование преступлений, совершенных РФ на востоке Украины.

29 сентября стало известно, что прокурор Международного уголовного суда продолжил предварительное изучение после того, как украинское правительство во второй раз подало заявление о признании действия Римского устава для признания юрисдикции Суда в отношении преступлений, совершенных на территории Украины с 20 февраля 2014 года.

Первое заявление украинского правительства было подано 17 апреля этого года и касалось преступлений, совершенных на территории Украины в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

Международный уголовный суд был основан в 2002 году для расследования тяжких международных преступлений.