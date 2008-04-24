Ющенко не поедет на инаугурацию в Россию, но ждет Медведева в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО хотел бы, чтобы новоизбранный Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ свой первый заграничный визит осуществил в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на ежеквартальной пресс-конференции в Киеве.

«Есть проработка сейчас визита новоизбранного российского Президента в Украину. Мне бы очень хотелось, чтобы это был его первый визит», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, он заметил, что существует определенная накладка, поскольку на предложенные сроки у главы украинского государства запланировано три заграничных визита.

По словам В.ЮЩЕНКО, необходимо согласовать даты, которые устроили бы обе стороны.

Глава государства отметил, что выступает за активный диалог с Москвой, и заверил, что Украина будет всегда говорить на языке уважения и достоинства, даже относительно весьма чувствительных вопросов.

Отвечая на вопрос, кто будет представлять Украину на инаугурации Президента Д.МЕДВЕДЕВА, В.ЮЩЕНКО заметил, что на это мероприятие приглашены послы, и Украина будет исходить из такой формулы.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что во время вчерашнего разговора с действующим Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ главы двух государств договорились о визите Президента Украины в Россию в третьей декаде мая.

В.ЮЩЕНКО заметил, что надеется на плодотворный диалог с новоизбранным Президентом РФ.