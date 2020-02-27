В США произошла стрельба на пивоваренном заводе, есть погибшие (фото)
01:35, 27 февраля 2020Мир
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СМИ сообщают о восьми жертвах, в их числе - сам стрелок.
REUTERS
В США на территории пивоваренного завода компании Miller Coors (город Милуоки, штат Висконсин) неизвестный устроил стрельбу.
Как сообщает ABC News, известно о восьми погибших. В их числе - сам стрелок.
Мэр Милуоки в свою очередь говорит о "нескольких погибших". Местная полиция сообщает о "критическом инциденте".
MPD is investigating a critical incident in the 4000 block of W. State Street. Please stay clear of the area at this time.— Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) February 26, 2020
Другой официальной информации об инциденте пока нет.
REUTERS
В пресс-службе компании сообщили, что сотрудничают с полицией, а подробную информацию намерены обнародовать позже.
По информации Fox6, стрельбу устроил уволенный в среду сотрудник завода.
Как сообщал УНИАН, ранее в США мужчина убил двух человек в церкви, его застрелили прихожане.
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