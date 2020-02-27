В США произошла стрельба на пивоваренном заводе, есть погибшие (фото)

СМИ сообщают о восьми жертвах, в их числе - сам стрелок.

В США на территории пивоваренного завода компании Miller Coors (город Милуоки, штат Висконсин) неизвестный устроил стрельбу.

Как сообщает ABC News, известно о восьми погибших. В их числе - сам стрелок.

Мэр Милуоки в свою очередь говорит о "нескольких погибших". Местная полиция сообщает о "критическом инциденте".

MPD is investigating a critical incident in the 4000 block of W. State Street. Please stay clear of the area at this time. — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) February 26, 2020

Другой официальной информации об инциденте пока нет.

В пресс-службе компании сообщили, что сотрудничают с полицией, а подробную информацию намерены обнародовать позже.

По информации Fox6, стрельбу устроил уволенный в среду сотрудник завода.

Как сообщал УНИАН, ранее в США мужчина убил двух человек в церкви, его застрелили прихожане.