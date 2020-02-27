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В США произошла стрельба на пивоваренном заводе, есть погибшие (фото)

01:35, 27 февраля 2020
Мир
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REUTERS

Как сообщает ABC News, известно о восьми погибших. В их числе - сам стрелок.

Мэр Милуоки в свою очередь говорит о "нескольких погибших". Местная полиция сообщает о "критическом инциденте".

Другой официальной информации об инциденте пока нет.

REUTERS

В пресс-службе компании сообщили, что сотрудничают с полицией, а подробную информацию намерены обнародовать позже.

По информации Fox6, стрельбу устроил уволенный в среду сотрудник завода. 

Как сообщал УНИАН, ранее в США мужчина убил двух человек в церкви, его застрелили прихожане.

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