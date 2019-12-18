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Ураган в Латвии: в одном из городов ветер сломал главную елку (фото)

21:18, 18 декабря 2019
Мир
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Ствол елки переломился у основания / eurointegration.com.ua

Об этом сообщает «Европейская правда».

Читайте такжеИз-за сильного ветра аэропорт в Одессе не может принимать самолеты (видео)На данный момент самые сильные порывы ветра были зафиксированы в Вентспольском и Лиепайском портах. В ближайшие часы ветер, как ожидается, усилится на востоке Латвии.

На побережье Латвии ветер достиг 26 м/сек и опрокинул главную рождественскую елку города Вентспилс.

Фотографии сломанного дерева опубликовало Вентспольское коммунальное управление. На них видно, что ствол елки переломился у основания.

Энергетическая компания Sadales tikls сообщает о том, что по всей территории Латвии фиксируются случаи обрыва проводов, поэтому наблюдаются перебои в электроснабжении.

Ранее УНИАН писал, как в Одессе ураган повалил более десятка крупных деревьев.

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Теги: #погода#Латвия#ураган