Ураган в Латвии: в одном из городов ветер сломал главную елку (фото)

На побережье Латвии ветер достиг 26 м/сек.

В Латвии в среду наблюдается сильный ветер, порывы достигают 27 метров в секунду.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Читайте такжеИз-за сильного ветра аэропорт в Одессе не может принимать самолеты (видео)На данный момент самые сильные порывы ветра были зафиксированы в Вентспольском и Лиепайском портах. В ближайшие часы ветер, как ожидается, усилится на востоке Латвии.

На побережье Латвии ветер достиг 26 м/сек и опрокинул главную рождественскую елку города Вентспилс.

Фотографии сломанного дерева опубликовало Вентспольское коммунальное управление. На них видно, что ствол елки переломился у основания.

Энергетическая компания Sadales tikls сообщает о том, что по всей территории Латвии фиксируются случаи обрыва проводов, поэтому наблюдаются перебои в электроснабжении.

Ранее УНИАН писал, как в Одессе ураган повалил более десятка крупных деревьев.