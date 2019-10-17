Эрдоган выбросил письмо Трампа с призывом "не валять дурака" в Сирии – СМИ

Американский президент понял, что его предложение не сработало.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проигнорировал письмо американского лидера Дональда Трампа, в котором последний предупреждает Анкару о последствиях сирийского наступления и призывает заключить «сделку».

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Как сообщает Hurriyet Daily News, по информации дипломатических источников турекцих СМИ Эрдоган отклонил письмо от американского лидера, и оно было выброшено.

«Самый прямой ответ на это письмо – Операция «Источник мира», которая началась 9 октября», – заявил источник.

«Трамп понял, что такие предложения не состоятельны», – добавил он.

Ранее СМИ опубликовали письмо от 9 октября, которое Трамп направил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.

«Давайте выработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я буду <...> Не будь упертым парнем», — написал Трамп. Он напомнил Эрдогану, что США уже вводили санкции против двух турецких министров из-за дела американского пастора Эндрю Брансона.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Турция начала в Сирии операцию «Источник мира» против сил сирийских курдов, которых Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии. Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами, и пригрозил Анкаре санкциями.