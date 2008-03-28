Джордж Буш: Я большой сторонник принятия правильного решения в Бухаресте

“Я с нетерпением жду визитов в Украину, опять в Румынию и Хорватию, – сказал Президент США в интервью журналу “Главред”, которое будет опубликовано 31 марта. – Это будет очень важная поездка в контексте наших двусторонних отношений, а также в контексте НАТО. Я уверен, что саммит (в Бухаресте. – Авт.) будет успешным. Этот успех будет определяться заверением, что НАТО остается целесообразным, а мы сотрудничаем вместе, чтобы противостоять угрозам ХХІ века и в то же время использовать возможности ХХІ века. И на сегодня нет лучшей возможности, чтобы продемонстрировать это, чем угроза террора в Афганистане. Поэтому частью коллективной миссии на саммите в Румынии будет задача ободрить людей, чтобы они воспринимали свои обязательства серьезно. Соединенные Штаты, со своей стороны, дадут четко понять, что мы их воспринимаем серьезно – дали слово отправить 3200 морских пехотинцев.

Такими действиями мы хотим показать пример другим, ободряя их также принимать участие в этом процессе.

Во-вторых, в повестке дня будет расширение НАТО. Я большой сторонник принятия правильного решения в Бухаресте относительно Хорватии, Албании и Македонии.

В-третьих, будет происходить дискуссия по поводу заявок Украины и Грузии (на получение Плана действий относительно членства в НАТО. – Авт.). Я был достаточно открытым в моих заявлениях, выражая мнение, что и НАТО со своей стороны, и Украина и Грузия со своей извлекут выгоду, когда станут членами Альянса. Я знаю, что один из сигналов, который мы собираемся послать, – и который мы должны послать, – заключается в том, что Украине и Грузии должен быть зеленый свет двигаться вперед. Решение, конечно, будет приниматься в Бухаресте, но я анализировал ситуацию и уверен, что в наших интересах положить начало этому процессу. В интересах НАТО как коллективной организации и в интересах каждой индивидуальной страны-члена.

И, наконец, мы будем говорить об элементах противоракетной обороны и кибер-терроризме. Как мы можем работать вместе, чтобы быть эффективными в мире, в котором живем.

Решение (относительно Украины) будет приниматься странами-членами в Бухаресте. Поэтому когда я приеду в вашу страну, то буду говорить, что уверен в том, что Украина выигрывает не только от процесса вступления в НАТО, но, надеюсь, и от присоединения в Альянс. Но это решение не будет принято до того момента, пока мы все не соберемся в Румынии”.