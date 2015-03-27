В Канаде возник дипломатический конфликт из-за министра, назвавшего Путина террористом

Подобное заявление представитель канадского правительства сделал еще 22 февраля, выступая перед Конгрессом украинцев Канады, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Huffington Post.

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"Это (конфликт в Украине. - Ред.) самая большая проблема, с которой сталкивается мир сегодня, на мой взгляд", - отметил он. "Я думаю, что это мнение нашего премьер-министра и нашей команды", - сказал Крис Александер. "Да, это терроризм. Владимир Путин ведет себя как террорист", - подчеркнул он.

Посольство РФ в Канаде через месяц - 23 марта - разместило ролик с выступлением канадского министра на своей странице в "Твиттере" и отметило, что это похоже на "пятиминутку ненависти" по Оруэллу. "Вряд ли это похоже на искусство дипломатии", - отметили в посольстве.

"Ваше вторжение в Украину привело к 14 месяцам смерти. Сколько еще "аншлюсов" запланировал Путин?" - ответил российскому посольству Крис Александер.

Отметим, что представители канадского правительства едва ли не наиболее критичны по отношению к действиям Владимира Путина. Напомним, во время рукопожатия на саммите G20 премьер-министр Канады Стивен Харпер сказал президенту РФ Владимиру Путину "убираться из Украины".