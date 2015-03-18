Глава "Справедливой России" объявил о начале эпохи "собирания земель русских"

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что с аннексией Крыма РФ год назад наступило время "собирания земель русских".

"В прошлом году мы восстановили историческую справедливость, и Крым навсегда наш, а сегодня мы поддерживаем восставший Донбасс. Наступило время побед, эпоха собирания земель русских", - подчеркнул он на митинге- концерте "Мы вместе", приуроченному к годовщине аннексии Крыма, передает ТАСС.

По мнению Миронова, "крымская весна" вернула россиянам "чувство гордости за нашу страну, вернула ощущения творения истории здесь и сейчас".

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"И пусть с того берега запад нам грозит, все угрозы разобьются о гранит нашей воли, русской правды и справедливости", - добавил Миронов.

"Весна! Крым! Россия!", - проскандировал он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

В июле 2014 года МВД открыло уголовное производство в отношении председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова за поддержку групп боевиков, которые действуют на востоке Украины.