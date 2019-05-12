Госсекретарь США отправился в Россию говорить с Путиным об агрессии Москвы

Это первый визит Майка Помпео в Россию на посту государственного секретаря США.

Государственный секретарь США Майк Помпео отправился в Россию на переговоры с ее президентом Владимиром Путиным на фоне растущей напряженности между двумя странами.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Государственный департамент, Помпео должен прибыть 13 мая в Москву, где встретится с представителями посольства США и американского бизнес-сообщества, которое обеспокоено арестом в России в последние месяцы двух американцев, в том числе известного инвестора Майкла Калви.

После этого, что 14 мая госсекретарь должен прибыть в Сочи на переговоры с президентом России, а также с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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Это первый визит Майка Помпео в Россию на посту государственного секретаря США.

Ранее в Вашингтоне об этом визите сообщали, что, кроме американо-российских разногласий по поводу контроля над вооружениями, темами переговоров Помпео и Путина будут, в частности, положения в Украине, Сирии, кризис в Венесуэле, а также Иран – во всех этих случаях позиции Вашингтона и Москвы прямо противоположные.

Как сказал тогда журналистам неназванный представитель Госдепартамента, "когда мы обсуждаем нашу политику в отношении России, мы должны исходить из того, ...что откровенно признать: Россия осуществила на мировой сцене ряд агрессивных и дестабилизирующих действий".

Как сообщал УНИАН ранее, в Кремле не исключают, что президент РФ Владимир Путин примет госсекретаря США Майк Помпео после его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи 14 мая.