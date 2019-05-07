В Кремле не исключают, что Путин примет Помпео после его переговоров с Лавровым

По словам Пескова, у Москвы и Вашингтона есть понимание необходимости продолжения диалога на разных уровнях.

В Кремле не исключают, что президент РФ Владимир Путин примет госсекретаря США Майка Помпео после его переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи 14 мая.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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«Между Помпео и Лавровым запланированы переговоры, и Министерство иностранных дел России об этом уже сделало соответствующее заявление. Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи. А уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств, мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что четких договоренностей по встрече глав РФ и США нет, но у Москвы и Вашингтона есть понимание необходимости продолжения диалога на разных уровнях.

«Нет, до сих пор каких-то разговоров о следующей встрече не велось. Есть взаимное понимание целесообразности продолжения диалога на разных уровнях, но каких-то более или менее четких договоренностей сейчас нет», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, Помпео в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул, что российское вмешательство в предстоящие выборы в США будет недопустимым.