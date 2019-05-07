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Помпео заявил об агрессии России в Арктике

05:10, 07 мая 2019
Мир
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Майк Помпео / REUTERS

Государственный секретарь США Майк Помпео после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Россия демонстрирует «агрессивное поведение» в Арктике.

Он пояснил, что в настоящий момент Россия уже незаконно требует в арктическом регионе «разрешения на проход» от судов других стран. Слова Помпео передает Reuters.

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По его словам, в случае отказа от выполнения этих требований российские власти угрожают применением «военной силы».

«Эти провокационные действия являются частью модели агрессивного поведения, которое Россия применяет в Арктике», — заключил Помпео.

Ранее Помпео также заявлял, что Вашингтон обеспокоен поведением России в Арктике.

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Теги: #Россия#Арктика#Майк Помпео