Анджелина Джоли оставит больше $100 миллионов наследства только одному из шести детей

Только старший сын Мэддокс поддержал решение матери о разводе.

Американская актриса Анджелина Джоли решила лишить пятерых своих детей наследства и оставить 116 миллионов долларов старшему, 17-летнему Мэддоксу.

Об этом сообщает Radar Online.

Артистка планирует передать подростку свою продюсерскую компанию Jolie Pas. Напомним, Мэддокс уже в 15 лет выступил исполнительным продюсером картины Джоли о коммунистическом режиме красных кхмеров в Камбодже «Сначала они убили моего отца».

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Новость о наследстве рассердила бывшего мужа звезды Брэда Питта, который объясняет поступок Джоли попыткой задеть его.

Отмечается, что только Мэддокс поддержал решение матери о разводе, в то время как 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и десятилетние близнецы Нокс и Вивьен встали на сторону отца.

Как сообщал УНИАН, Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году. За время совместной жизни у них родилось трое биологических детей, также они усыновили троих приемных.

Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил Мэддокса, однако данная информация не подтвердилась.

Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года. После этого Анджелина Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли.