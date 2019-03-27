Евросоюз не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами

В ЕС заявили, что придерживаются международного права и положений резолюций Совета безопасности ООН по Голанским высотам.

Европейский Союз не признает суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами.

Об этом говорится в декларации Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини от имени Евросоюза, размещенной на сайте Совета ЕС.

«Позиция Европейского Союза относительно статуса Голанских высот не изменилась. В соответствии с международным правом и резолюциями Совета безопасности ООН №242 и №497, Европейский Союз не признает израильский суверенитет над оккупированными Голанскими высотами», - подчеркнула Могерини.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Государства Израиль над Голанскими высотами.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил президента США за это решение, назвав его значимым актом исторической справедливости.

Нетаньяху заявил, что указ Трампа появился в то время, когда Голанские высоты имеют более важное значение для безопасности Израиля, чем раньше, ведь Иран пытается создать базы в Сирии для нанесения ударов по Израилю.

В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций о статусе Голанских высот.

В частности, в резолюции №497 от 1981 года, текст которой размещен на сайте Совбеза ООН, говорится, что «решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных Сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы».

Справка УНИАН. Голанские высоты - горный полупустынный регион площадью 1,2 кв. км - до 1967 года принадлежали Сирии. Позже Голанские высоты были оккупированы и с 1981 года присоединены к Израилю. Тель-Авив считает эту территорию своей, хотя мировое сообщество не признает за ним это право. ООН, в частности, считает Голанские высоты оккупированной территорией Сирии.