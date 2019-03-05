Сестра Ким Кардашьян полностью разделась и села на стол (фото)

Таким образом одна из сестер Кардашьян проанонсировала предстоящую фотосессию, которая должна быть горячей.

Американская телезвезда Кортни Кардашьян поделилась откровенным фото. Снимок она опубликовала в Инстаграм и получила больше 2 млн лайков. Читайте такжеСветлана Лобода уехала из России и показала пикантный кадр (фото) Таким образом одна из сестер Кардашьян проанонсировала предстоящую фотосессию, которая должна стать "горячей". Как сообщал УНИАН, ранее Ким Кардашьян шокировала публику откровенным платьем.

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