В Дании неизвестные открыли огонь в синагоге: трое раненых

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители не могут сказать, связан ли этот инцидент со стрельбой возле копенгагенского кафе.

Местные СМИ также сообщили, что ближайшая к синагоге станция метро Норрепорт была эвакуирована.

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В субботу, 14 февраля, в Копенгагене неизвестный обстрелял кафе, где собрались участники дискуссии, посвященной вопросам свободы слова, организованной Ларсом Вилксом, который в 2007 году создал карикатуры на пророка Мухаммеда.