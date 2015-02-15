В Дании неизвестные открыли огонь в синагоге: трое раненых
03:32, 15 февраля 2015Мир
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В столице Дании Копенгагене в результате стрельбы в синагоге получили ранения, один гражданский и двое полицейских.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Правоохранители не могут сказать, связан ли этот инцидент со стрельбой возле копенгагенского кафе.
Местные СМИ также сообщили, что ближайшая к синагоге станция метро Норрепорт была эвакуирована.
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В субботу, 14 февраля, в Копенгагене неизвестный обстрелял кафе, где собрались участники дискуссии, посвященной вопросам свободы слова, организованной Ларсом Вилксом, который в 2007 году создал карикатуры на пророка Мухаммеда.
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