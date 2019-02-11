Триумф Леди Гаги и Лопес на рояле: в Лос-Анджелесе вручили "Грэмми-2019" (фото, видео)

Рэп-композиция "This Is America" названа "Песней года".

В Лос-Анджелесе прошла 61-я ежегодная церемония вручения музыкальных премий "Грэмми".

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В номинации "Песня года" победа была присуждена песне "This Is America". Исполнители Дональд Гловер (Childish Gambino) и Людвиг Йоранссон. Автор: Childish Gambino. Эта песня получила и главный приз, победив в номинации "Запись года". Кроме того, она победила в номинациях "Лучшее рэп/снаг-исполнение" и "Лучшее музыкальное видео".

Дональд Гловер отказался от предложения Академии звукозаписи США выступить на церемонии и не пришел на вручение награды.

Победителем в номинации "Альбом года" назван альбом "Golden Hour" певицы в стиле кантри Кейси Масгрейвс.

Популярная певица Леди Гага победила в номинациях "Лучшее поп-соло исполнение" (с песней "Joanne") и "Лучшее поп-исполнение в дуэте" (песня "Shallow" с Брэдли Купером). Кроме того, "Shallow" была названа лучшей песней, написанной для видеоклипа.

"Лучший традиционный поп-вокал альбом": "My Way" Вилли Нельсона. "Лучший поп-вокал альбом": "Sweetener" Арианы Гранде. Победа в номинации "Лучший рэп-альбом" досталась исполнительнице Cardi B. "Лучшей новой актрисой" признана британская певица косовского происхождения Дуа Липа.

Главной же героиней вечера стала 49-летняя Джей Ло, устроившая грандиозное шоу с зажигательными танцами на рояле.

Как сообщал УНИАН, за две недели до церемонии награждения хакер взломал Twitter Грэмми и выложил в сеть имена победителей. Организаторы премии назвали список с победителями фейком.