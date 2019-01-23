"Женственность и флирт": Playboy впервые создал коллекцию нижнего белья (фото, видео)
15:18, 23 января 2019Мир
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Винтажные образы вдохновлены выпусками журнала разных лет и знаменитыми моделями Playboy.
Журнал Playboy совместно с компанией по производству нижнего белья и купальников Coco de Mer выпустил коллекцию женского нижнего белья в винтажном стиле под названием Catch Me.
Комплекты навеяны знаковыми выпусками журнала разных лет. Например, комплект из красного атласа и кружев Kiss Me - обложкой майского номера 1979 года.
«Новая коллекция сочетает гламур, женственность и флирт», - сообщили на странице бренда в Instagram.
Как сообщал УНИАН, ранее 38-летняя Ким Кардашьян показала свою новую косметику. Она снялась с красной помадой, лежа в ванне.
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