В Румынии тело популярной певицы нашли на дне реки
11:40, 19 декабря 2018Мир
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Популярная певица Анка Поп не справилась с управлением автомобиля и слетела с трассы в реку.
Известная канадско-румынская певица Анка Поп погибла, когда ее машина рухнула в реку Дунай на юго-западе Румынии. Обстоятельства гибели 34-летней звезды расследует полиция.
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Предполагают, что произошел несчастный случай. О пропаже певицы заявила ее сестра, когда Анка не приехала на семейный ужин. Тело молодой женщины достали со дна водолазы.
Певица сотрудничала со знаменитым сербским композитором Гораном Бреговичем. Ее видео к песне Free Love стало суперхитом интернета. Известно что первый сольный альбом Анка Поп выпустила 6 лет назда.
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